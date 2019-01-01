ويمبلي، أليانز أرينا، أولمبيكو وكل الملاعب المستضيفة ليورو 2020

يقودكم جول في هذا التقرير للتعرف على الملاعب التي ستستضيف بطولة أمم أوروبا 2020 والتي من المقرر أن تُقام في العام المقبل بأكثر من دولة أوروبية

من المنتظر أن تقام أمم أوروبا في عام 2020 في أكثر من بلد في ظل احتفال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمرور 60 عاماً على تأسيسه في حدث فريد من نوعه، بعد أن كان يتم إسناد المهمة في الغالب إلى مدينة أو مدينتين فقط، ومن ثم سيتم تنظيم المسابقة من قبل دولة واحدة فقط في نسخة 2024 التي ستستضيفها ألمانيا.

بخصوص هذا الصدد، صّرح أليكساندر سيفرين قائلاً: يسعدنا أن نكون قادرين على جلب كأس أمم أوروبا 2020 إلى العديد من البلدان والمدن، وأن نرى كرة القدم تعمل كجسر بين الأمم، وأن تكون أكثر تقرباً إلى المشجعين الذي هم شريان الحياة الأساسي من اللعبة.

يقودكم جول في هذا التقرير للتعرف على كل ما تحتاجون لمعرفته عن كل الملاعب التي ستستضيف البطولة وما هي المباريات التي ستحتضنها قبل أقل من عام على انطلاق أمم أوروبا 2020.

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يوهان كرويف أرينا | أمستردام | هولندا

السعة: 54,990

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات ودور الـ16 "أربع مباريات"

سنة البناء: 1996

العنوان: أمستردام، هولندا

من المقرر أن يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا ثلاث مباريات من المجموعة الثالثة بالإضافة إلى لقاء واحد فقط في دور الـ16، ويقع الملعب في العاصمة الهولندية أمستردام وهو الملعب الخاص بفريق أياكس والذي تُقام مبارياته عليه منذ افتتاحه في عام 1996.

تم تجهيز الملعب بسقف قابل للسحب وكان قد سبق وإن استضاف خمس مباريات في بطولة أمم أوروبا 2000 بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 1998.

الملعب الأولمبي | باكو | أذربيجان

السعة: 68,700

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات وربع النهائي "أربع مباريات"

سنة البناء: 2015

العنوان: باكو، أذربيجان





سيستضيف الملعب الأولمبي في باكو ثلاث مباريات من المجموعة الأولى بالإضافة إلى لقاء وحيد من ربع النهائي، صُمم الملعب من أجل الألعاب الأولمبية في 2015 ويحمل ذكريات رائعة لجمهور تشيلسي بعد أن شهد فوز البلوز على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي برباعية.

يتسع الملعب لأكثر من 68 ألف متفرج، ويقع بالقرب من بحيرة بويوكشور وهي ثاني أكثر بحيرة في أذربيجان.

سان ماميس | بلباو | إسبانيا

السعة: 53,332

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات ودور الـ16 "أربع مباريات"

سنة البناء: 2013

العنوان: بلباو، إسبانيا

سيُقام على ملعب سان ماميس الشهير الخاص بنادي أتلتيك بلباو الإسباني أربع مباريات مقسمة إلى ثلاث مباريات للمجموعة الخامسة بالإضافة إلى لقاء وحيد في دور الـ16، بُني الملعب الجديد على المكان القديم وهي الأرض التي أشار لها السكان المحليون باسم الكاتدرائية.

يقع الملعب في أقليم الباسك بشمال إسبانيا وتقام عليه المباريات بطبيعة الحال بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية أيضاً.

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الملعب الوطني | بوخارست | رومانيا

السعة: 55,600

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات ودور الـ16 "أربع مباريات"

سنة البناء: 2011

العنوان: بوخارست، رومانيا

سيشارك الملعب الوطني لرومانيا في استضافة مباريات المجموعة الثالثة مع ستاد يوهان كرويف أرينا بالإضافة إلى إحدى لقاءات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2020.

يوجد الملعب في العاصمة الرومانية بوخارست ويعد هو الملعب الرئيسي لفريق ستيوا بوخارست بالإضافة للمنتخب الروماني، وكان قد سبق له استضافة نهائي الدوري الأوروبي في 2012 والذي جمع بين أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد.

بوشكاش أرينا | بودابست | المجر

السعة: 67,889

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات ودور الـ16 "أربع مباريات"

سنة البناء: 2019

العنوان: بودابست، المجر

Megkezdődött a jegyárusítás Puskás Aréna második hivatalos meccsére, a november 18-i magyar-osztrák U21-es felkészülési mérkőzésre.



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További részletek: https://t.co/DZ38xSzYVd pic.twitter.com/Wl398OgOa3 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 8, 2019

سيكون ملعب بوشكاش أرينا هو أحدث الملاعب في بطولة أمم أوروبا 2020، حيث ستختتم أعمال إنشائه في عام 2019 ومن المقرر أن يستضيف ثلاث مباريات في المجموعة السادسة بالإضافة إلى لقاء واحد في دور الـ16.

سُمي الملعب على اسم الأسطورة المجرية فيرينك بوشكاش ويقع في موقع استاد فيرينك بوشكاش القديم والذي تم هدمه في عام 2016، وستُقام عليه مباريات المنتخب المجري ولكن لم يعرف بعد النادي الذي سيلعب مبارياته على هذا الملعب.

باركن ستاديوم | كوبنهاجن | الدانمارك

السعة: 38,065

المباريات التي ستُقام عليه: دور المجموعات ودور الـ16 "أربع مباريات"

سنة البناء: 1992

العنوان: كوبنهاجن، الدانمارك

من المقرر أن يستضيف ملعب باركن ستاديوم ثلاث مباريات في المجموعة الثانية بالإضافة إلى لقاء وحيد في دور الـ16، ويعتبر هو الملعب الرئيسي لفريق كوبنهاجن كما تُقام عليه مباريات المنتخب الدانماركي.

يسع الملعب لحوالي 38 ألف متفرج ويعتبر أصغر الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة أمم أوروبا.

أفيفا ستاديوم | دبلن | أيرلندا

السعة: 51,700

المباريات التي ستُقام عليه: دور المجموعات ودور الـ16 "أربع مباريات"

سنة البناء: 2010

العنوان: دبلن، أيرلندا

سيشترك ملعب أفيفا في دبلن مع سان ماميس في استضافة مباريات المجموعة الخامسة بالإضافة إلى لقاء وحيد في دور الـ16، ويعتبر هو موطن مباريات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم بالإضافة إلى منتخب الرجبي، ويتسع لحوالي 50 ألف متفرج وكان قد سبق له استضافة نهائي الدوري الأوروبي عام 2011.

لازال يشار إلى ملعب أفيفا باسم "لاندسداون رود" ويعتبر هو مكان إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد في كل عام، كما يستضيف في بعض الأحيان مباريات كرة القدم الأمريكية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية.

هامبدين بارك | جلاسكو | أسكتلندا

السعة: 52,063

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات ودور الـ16 "أربع مباريات"

سنة البناء : 1903 (تم تحديثه في عام 1999)

العنوان: جلاسكو، أسكتلندا

يستضيف ملعب هامبدين بارك ثلاث لقاءات في المجموعة الرابعة بالإضافة إلى مباراة وحيدة في دور الـ16، يعتبر هو أقدم ملعب سيتم استخدامه في يورو 2020 وهو الموطن الرئيسي ممارسات المنتخب الأول، كما سبق له احتضان بعض النهائيات الكبرى.

لُعب على ملعب هامبدين بارك ثلاثة نهائيات أوروبية أعوام 1960، 1976 و2002، ونهائيين لكأس العالم في 1962 و1966، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي بالإضافة إلى بعض مباريات أولمبياد 2012.

ويمبلي | لندن | إنجلترا

السعة: 54,990

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات، دور الـ16، نصف النهائي والنهائي "سبع مباريات"

سنة البناء: 2007

العنوان: لندن، المملكة المتحدة

من المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي ثلاث مباريات للمجموعة الرابعة مناصفةً مع هامبدين بارك بالإضافة إلى لقاء وحيد في دور الـ16، مباراتي نصف النهائي والنهائي.

كان من المفترض أن يستضيف ويمبلي أربع نصف النهائي والنهائي فقط ولكن تم تخصيص أربعة لقاءات إضافية بعد استبعاد بروكسل كمدينة مضيفة، وكان قد أُعيد بناء الملعب في 2007 ويعتبر واحداً من أكبر ملاعب العالم من حيث المساحة بعد الكامب نو معقل برشلونة الإسباني.

أليانز أرينا | ميونخ | ألمانيا

السعة: 70,000

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات وربع النهائي "أربع مباريات"

سنة البناء: 2005

العنوان: ميونخ، ألمانيا

يعتبر ملعب أليانز أرينا هو ممثل ألمانيا في أمم أوروبا 2020، سيستضيف ثلاث مباريات للمجموعة السادسة مع بوشكاش أرينا بالإضافة إلى مباراة وحيدة في دور ربع النهائي.

بالإضافة إلى استضافة مباريات منتخب ألمانيا من حين إلى آخر، كان الملعب صاحب الـ75 ألف مقعد إحدى الملاعب الرئيسية في مونديال 2006 حيث لُعبت عليه ست مباريات في البطولة، وأُقيم عليه نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012.

أولمبيكو | روما | إيطاليا

السعة: 72,698

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات وربع النهائي "أربع مباريات"

سنة البناء 1937 (تم تجديده في عامي 1953 & 1990)

العنوان: روما، إيطاليا

من المنتظر أن يقوم ملعب أولمبيكو الخاص بروما الإيطالي باستضافة ثلاث مباريات في المجموعة الأولى مشاركةً مع الملعب الأولمبي لباكو، بالإضافة إلى مباراة واحدة في ربع النهائي.

يتمتع أولمبيكو الذي يستضيف مباريات روما ولاتسيو بتاريخ حافل في كرة القدم، حيث سبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا أربع مرات في أعوام 1977، 1984، 1996 و2009 بالإضافة إلى نهائي أمم أوروبا عام 1980 ونهائي كأس العالم في 1990.

يعتبر ملعب أولمبيكو بالإضافة إلى كل من باركن ستاديوم، هامبدين بارك، يوهان كرويف أرينا هم الملاعب المستخدمة في القرن العشرين.

كريستوفسكي ستاديوم | سان بطرسبرج | روسيا

السعة: 68,134

المباريات التي ستقام عليه: دور المجموعات وربع النهائي "أربع مباريات"

سنة البناء: 2017

العنوان: سان بطرسبرج، روسيا

ستقام على ملعب كريستوفسكي ثلاث مباريات للمجموعة الثانية بالإضافة إلى لقاء وحيد في دور ربع النهائي، يعتبر من أحدث الملاعب التي سيتم استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي حيث تم بناءه من أجل المساهمة في كأس العالم 2018 بروسيا واستضاف سبع لقاءات بالإضافة إلى مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.

يعتبر ستاد كريستوفسكي هو الملعب الرئيسي لمباريات زينيت سان بطرسبرج وكذلك للقاءات المنتخب الروسي.