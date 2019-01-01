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الدوري الإنجليزي الممتاز

ويليان يكشف مستقبله وما يطلبه من هجوم تشيلسي

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Getty Images
ويليان سجل هدفين اليوم مقابل هدف وحيد سابقاً

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث اللاعب البرازيلي ويليان، صاحب هدفي تشيلسي في مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ويليان هدفين، ليسجل لأول مرة منذ الجولة العاشرة، ويقود البلوز لتأمين المركز الرابع واستغلال سقوط أرسنال أمام وست هام عصر اليوم.

البرازيلي قال عقب نهاية اللقاء: "أعتقد أنه من الصعب الفوز في البريميرليج، علينا أن نكون أكثر حدّة، اليوم لم نفعل هذا لكن لدينا الجودة للقيام بهذا الأمر خلال المباريات المُقبلة".

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وأكمل: "لكن أعتقد أن شخصية الفريق جيدة، والأهم هو الفوز، لقد سجلت هدفًا مستغلاً المساحة ووضعت الكرة في المكان الذي أريده".

وعن التقارير التي تشير لاقترابه من الرحيل: "مستقبلي هنا في تشيلسي، ولا أعرف عنما يتحدثون، أنا لا اقرأ الصحف".

وكانت بعض الصحف، قد أكدت وجود عرضًا من برشلونة بمبادلة ويليان مقابل حصول تشيلسي على خدمات مواطنه مالكوم بالإضافة لمقابل مادي.

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وصنع ويليان 3 أهداف وسجل مثلها الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

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