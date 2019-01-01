ويليان يعطي جوابًا نهائيًا على عرض السيارات الفارهة والملايين الطائلة



أكدت العديد من الصحف البريطانية الكبرى، أن جناح تشيلسي ويليان، تلقى عرضًا لا يقُاوم للانتقال إلى صفوف أحد أندية الدوري الصيني هذا الصيف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن نادي شنجهاي الصيني عرض على النادي اللندني قرابة الـ20 مليون جنيه إسترليني، بخلاف راتب الدولي البرازيلي السنوي، الذي يُقدر بنصف ثمن انتقاله إلى أقصى شرق الكرة الأرضية.

الأغرب من ذلك، قالت الصحيفة إن العرض تضمن اقتناء صاحب الـ30 عامًا لسيارتين فارهتين، وكذا مكان إقامة مجاني، بالإضافة لعشرة ملايين يورو في الموسم الواحد، وذلك بعقد مدته 3 سنوات.

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إلا أن صاحب الشأن أعطى ظهره للعرض الصيني، وذلك لتمسكه بالبقاء في "ستامفورد بريدج"، على الأقل حتى موعد انتهاء عقده –في مثل هذه الأيام العام المقبل-.

ولا تعتبر المرة الأولى التي يحصل فيها ويليان على فرصة لمغادرة ناديه اللندني، حيث تلقى عرضًا الأسبوع الماضي لخوض تجربة إسبانية جديدة إما مع العملاق برشلونة أو غريمه العاصمي أتليتكو مدريد، إلا أن إدارة ناديه رفضت الاستماع للعرض، بحجة أن اللاعب ليس للبيع بعد انتقال زميله إدين هازارد لريال مدريد هذا الشهر.