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ويليان يزيد أوجاع تشيلسي وينضم إلى قائمة إصاباته

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Getty Images
ويليان يتعرض للإصابة ويزيد من متاعب تشيلسي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تعرض النجم البرازيلي ويليان جناح نادي تشيلسي للإصابة على مستوى الساق اليمنى، خرج على إثرها مصابًا قبل إكمال شوط المباراة الأول أمام ساوثهامبتون.

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ويستضيف نادي تشيلسي نظيره ساوثهامبتون على ملعبه ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم يشهد أي شيء أكثر أهمية من خروج ويليان مصابًا لينضم إلى قائمة المصابين في تشيلسي.

وأصيب ويليان في تدخل مشترك مع لاعب ساوثهامبتون مايا يوشيدا، لينضم إلى القائمة التي تضم أوليفييه جيرو وباركلي وجاري كاهيل.

وشارك سيسك فابريجاس بديلًا لويليان، الذي خرج من المباراة وذهب لإجاراء الفحوصات الطبية الأولية للكشف عن نوعية الإصابة والمدة المتوقع أن يغيبها عن الملاعب.

يذكر أن ويليان قد تعرض للإصابة مرة في بداية الموسم، قبل أن يعود مرة أخرى ويستعيد مركزه الأساسي بعدما قدم أداء مقنعًا للمدرب ماوريسيو ساري.  

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