ويليان يتمنى بقاء لويز في تشيلسي

المدافع البرازيلي دخل الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مع البلوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تمنى ويليان بقاء زميله ديفيد لويز في تشيلسي خلال الموسم القادم، كما أبدى عدم قلقه من عدم تجديد عقده مع البلوز موضحًا أن الوقت مازال مبكرًا لهذا الحديث.

ودخل لويز اليوم الأول من يناير الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع تشيلسي مما يعني قدرته على التوقيع لأي نادٍ آخر والانتقال له مجانًا الصيف القادم.

وتبدو فرص رحيل اللاعب صاحب الـ30 عامًا أكبر كثيرًا من فرص بقائه، سواء لخروجه من التشكيل الأساسي للمدرب ماوريتسيو ساري، أو لسياسة البلوز القاضية بعدم تجديد عقود من يتجاوز الـ30 سوى لموسم واحد، وهو الأمر الغير متبع في أندية أخرى تُفاوض لويز.

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وسُئل ويليان عن رأيه في بقاء مواطنه، فأجاب "بالتأكيد، بالتأكيد أريده أن يبقى. علينا أن نرى إن كان النادي يريده، أعتقد أن هناك رغبة باستمراره. بالنسبة لي، أريده أن يبقى".

ويرتبط ويليان بعقد ينتهي مع تشيلسي عام 2020، وحين سُئل عن تجديده، قال "أنا على ما يُرام، أنا بخير. لا أتعجل الأمر، نستطيع الحديث عنه مستقبلًا. لا مشكلة".