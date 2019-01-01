ويليان: تشيلسي لن يحقق أهدافه هذا الموسم إذا استمر عدم التركيز

لاعب تشيلسي يريد أن يتحسن فريقه وينهي الدوري في مركز متقدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه عليه أن يكون أكثر تركيزاً أمام المرمى، لتحقيق أهدافه هذا الموسم.

وحقق تشيلسي بالأمس فوزاً هاماً على برايتون بهدفين دون رد، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال ويليان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "كان من الممكن أن تنتهي المباراة بثلاثة أو أربعة أهداف لنا، في الشوط الأول خلقنا الكثير من الفرص أعتقد أننا كان يجب أن نكون أكثر حسماً للتسجيل".

وواصل: "لا يمكننا التفريط في فرص مثل تلك، يجب علينا أن نستمر في صناعة الفرص والعمل بجهد مثل ما حدث بالأمس".

وتابع: "أنا سعيد للغاية مع تشيلسي في الوقت الحالي، يسرني أن أتواجد مع هذه المجموعة من اللاعبين".

وأكمل: "حصولنا على شباك نظيفة، يعني أننا نحصل على الثقة سيكون لدينا الكثير من الثقة في المباريات القادمة يجب علينا أن نستمر بتلك الطريقة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إذا أردنا أن ننهي الدوري في مركز متقدم، يجب علينا أن نفوز ونجمع أكبر عدد من النقاط، وأعتقد أننا نستطيع فعل ذلك".