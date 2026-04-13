قدم ويلفريد جيني مزيدًا من التوضيح بشأن اللقطات المثيرة للانتباه التي تظهر فيها أريين روبن وهو يدفعه خلال مباراة للهواة. ويقول مقدم برنامج «Vandaag Inside» إن سلوك اللاعب الدولي السابق في المنتخب الهولندي قد فاجأه، وأن هذا الحادث ليس معزولاً. فوفقًا لجيني، كانت هناك أحداث سابقة أدت إلى ذلك.

شاهد روبن، مدرب فريق FC Groningen تحت 14 سنة، فريقه يخسر 1-0 أمام المتصدر فيكتوريا، الذي يلعب فيه ابن جيني. بعد المباراة، نشب نقاش بين روبن والحكم، فتدخل جيني في الأمر.

لم يعجب ذلك روبن، الذي دفع مقدم برنامج "فانداغ إنسايد" جانباً وصرخ فيه قائلاً: "لا تتدخل في الأمر".

أعرب يوهان ديركسن عن دهشته من تلك اللقطات. "أنت تسخر من الأمر، لكنني لا أجده مضحكاً عندما يدفعك لاعب دولي حامل للرقم القياسي. لابد أنك استفززته، أليس كذلك؟"، يقول الظهير الأيسر السابق.

ثم يروي جيني: "قبل المباراة، وكان الأمر مؤثراً للغاية، كان هناك حكم قديم ينتظر أريين روبن مع هاتفه. كان يريد التقاط صورة، لكن أريين لم يرغب في ذلك."

يصف جيني كيف تصرف روبن خلال المباراة ويتحدث عن سلوكه اللافت للنظر. "في الشوط الأول، عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح ابني، كان غاضبًا جدًا بسبب ركلة مرمى أو ركلة ركنية. لكنه كان يشتم الحكم طوال الشوط الأول."

لا يستطيع رينيه فان دير جيب كتم ضحكته عند رؤية الحكم. «هذا مجرد رجل ذاهب يوم السبت ليقوم بالتحكيم في مباراة بسيطة.» كما أعرب ديركسن عن دهشته من الموقف. «لا أستطيع أن أتخيل أريين روبن في هذا الموقف على الإطلاق. إنها إهانة له أن يقف أمام مقاعد البدلاء في نادٍ للهواة كأحد الحمقى في القرية.»

يتطرق جيني بمزيد من التفصيل إلى القرارات التي اتخذت خلال المباراة والتي يعتبرها مثيرة للجدل. "في الشوط الأول، تم إلغاء هدف كان هدفاً مؤكداً بنسبة مائة بالمائة، وكان يجب احتساب ركلة جزاء، لذا كان يجب أن تكون النتيجة 3-0."

بعد المباراة، قرر جيني أن يذهب بنفسه إلى روبن ليتحدث معه. "ذهبت إلى أريين وقلت له: 'لا تقلق كثيرًا'. فرد عليّ قائلاً: 'ما شأنك أنت؟'

اعتقد جيني في البداية أن الأمر كان مزحة من المهاجم السابق، لكنه يكشف بتفصيل غريب أن الأمر لم يكن كذلك. "قال لي أيضًا 'أحمق'."

يقترح فالنتاين دريسن أن جيني سعى إلى المواجهة عن قصد، لكن المذيع ينفي ذلك. "ذهبت إليه، لأنني كنت مندهشًا جدًا في الشوط الأول. ذلك الرجل (الحكم، محرر) كان مضطربًا حقًا، كما أنه أخطأ في احتساب ركلة الجزاء تلك، لأن الصراخ كان يأتي من تلك الجهة طوال الوقت. في الشوط الثاني، دخل الملعب وواصل الصراخ في وجه الحكم... أجد ذلك مؤسفاً للغاية."