ويلشير يعد جماهير وست هام بالتفوق على كبار البريميرليج

جاك ويلشير نجم فريق وست هام يعد الجماهير بتقديم موسم مميز في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وعد جاك ويلشر جماهير فريق وست هام أن يقدم فريقه موسمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي بعد الموسم المخيب الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ويلشير وأكد خلالها أن البداية السيئة في الموسم الماضي هي ما أثرت على الفريق بشكل أساسي.

وقال ويلشير: "يجب أن يكون ذلك هو هدفنا أن ننهي الموسم في أفضل مركز ممكن، لكنكم تعرفون في الدوري الإنجليزي يكون عليكم أن تنافس في كل مباراة، وأن تقدم أفضل ما لديك في كل أسبوع".

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وأضاف: "المشكلة الأساسية الخاصة بنا في الموسم الماضي لم تكن أمام الفرق الكبيرة، لقد كانت أمام بقية المنافسين حيث خسرنا العديد من النقاط".

وأكمل: "علينا أن نتأكد من أننا سنبدأ البطولة بشكل جيد، ففي العام الماضي بدأنا بشكل سيء، وخسرنا أول أربعة لقاءات، وبعد ذلك اضطررنا أن نلعب لعبة اللحاق بالمنافسين، وكان الأمر صعبًا".

واختتم تصريحاته: "لقد تغلبنا على أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، ونعلم أننا نستطيع الفوز عليهم مجددًا، لكن هذا لا يعني أننا سننافس على الدوري، انما سنحاول أن نصل لأبعد ما يمكن".

جدير بالذكر أن فريق وست هام كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي بعدما حقق ٥٢ نقطة طوال البطولة.