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يستعيد ويسلي شنايدر بمشاعر مختلطة مشاركته في مباراة الأساطير بين أياكس وبرشلونة، التي أقيمت في 15 من نوفمبر الجاري، على استاد يوهان كرويف. وكان لاعب الوسط السابق قد استعد بجدية للمباراة، لكنه لم يشارك سوى نصف ساعة.

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«سُمح لي باللعب ثلاثين دقيقة فقط. كنت أنتظر هذه المباراة بكل جوارحي، وتدربت بجدية حقيقية»، هكذا بدأ شنايدر حديثه في بودكاست Wes & Raf على قناة زيغو سبورت.

وأضاف: «ثم يُسمح لك باللعب نصف ساعة فقط، وأمامك لاعبون لا يتحركون في العمق. عندها تقل المتعة».

وقاطعه النجم الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت على الفور: «لكنك أنت نفسك لم تعد قادرًا على الانطلاق في العمق». فرد شنايدر: «لا، لكنني قادر على تمرير الكرات البينية لهم».

وتابع: «اللاعبون الذين يتحركون في العمق دخلوا جميعًا عندما كان عليّ الخروج. هكذا كانت الثلاثون دقيقة، وبعدها كان عليّ أن أجلس وأتفرج. وهذا أمر لا يعجبني إطلاقًا. كان ياري ليتمانن إلى جانبي. الأسلوب المعروف: يقطع ويستدير، يقطع ويستدير. لذلك لم تصلني الكرة تقريبًا».

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شنايدر واصل: «وفي اللحظات القليلة التي وصلتني فيها الكرة، كان من الأفضل لي أن أثقبها، لأن لا أحد يتحرك».

ثم اعترف شنايدر بأنه لم يُخفِ إحباطه خلال المباراة: «قال فرانك دي بور إنني كنت غاضبًا بين الشوطين. نعم، هذا صحيح. وهذا هو السبب. لقد أبديت ذلك بعد خمس دقائق فقط. ربما عليّ أن أقلل من ذلك أيضًا».

أما فان دير فارت فلم يتمالك نفسه من الضحك: «رأيت أنك كنت إيجابيًا للغاية خلال المباراة»، قالها مازحًا. ثم استحضر لحظة جلس فيها شنايدر على العشب محبطًا: «تمامًا مثل طفل: لم أعد أريد!»