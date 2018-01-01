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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ويست هام يقترب من استعارة نجم إنتر

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Getty Images
جابي جول يقترب من ويست هام يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أفادت عدة تقارير صحفية إيطالية أن المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل باربوسا والمعروف بـ "جابي جول" بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف ويست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.

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وكان جابي جول قد انضم إلى صفوف إنتر عام 2016 بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع فريق سانتوس البرازيلي، ولكنه لم يثبت كفاءته بالشكل المناسب مع إنتر في موسمه الأول.

وبناء على ذلك، فقد ذهب إلى سانتوس مرة أخرى على سبيل الإعارة، ونجح في الحصول على لقب الهداف في الدوري البرازيلي خلال الموسم الماضي.

وفي ديسمبر الحالي، تكون إعارة جابي لسانتوس قد انتهت، وهو ما تحدثت فيه الإدارة مع المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي أخبرهم بصراحة أن جابي لن يكون في حساباته خلال الفترة المقبلة، وعلى ذلك فإنه من الأفضل له البحث عن عرض على سبيل الإعارة حتى يعود في الموسم المقبل.

وبناء على ذلك، فإن كل العروض القادمة من البرازيل لم تكن مجدية، نظرًا لأن العائد المادي للاعبين في أمريكا الجنوبية يكون قليلًا جدًا مقارنة به في أوروبا.

الأمر الذي جعل إنتر يبحث عن عروض أوروبية، وبالفعل أفادت عدة تقارير أن ويست هام يونايتد قد توصل إلى اتفاق مع اللاعب من أجل استعارته لمدة 6 أشهر، وهو ما سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن جابي جول يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، وقد انضم إلى صفوف إنتر في صفقة قياسية بالنسبة للاعب في الدوري البرازيلي، حيث دفع إنتر حوالي 35 مليون يورو من أجل استقطابه من سانتوس.

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