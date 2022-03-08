وولفرهامبتون يحاول استغلال تألق أداما مع برشلونة لصالحه

قرر نادي وولفرهامبتون الإنجليزي محاولة استغلال تألق أداما تراوري مع برشلونة الإسباني، للتعاقد مع أحد لاعبي "البلوجرانا".

أداما يلعب مع برشلونة على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون حتى نهاية الموسم، ويقدم أداءً رائعًا في "كامب نو".

من هو اللاعب الذي سيحاول وولفرهامبتون ضمه؟

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن وولفرهامبتون قرر العودة إلى خيار التعاقد مع ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة.

النادي الإنجليزي يرى في بوتش موهبة مثيرة للاهتمام للغاية، ولطالما كان وولفرهامبتون يراقب اللاعب، وحاول بالفعل ضمه في الصيف الماضي.

ويرغب وولفرهامبتون في استغلال حقيقة أن بوتش لا يلعب بشكل منتظم مع برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وأن عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله في الصيف المقبل.

كيف يساعد بوتش برشلونة على ضم أداما؟

يحظى بوتش باهتمام عدد من الأندية، لكن بالتأكيد فإن رغبة وولفرهامبتون بضمه قد تثير اهتمام برشلونة.

برشلونة، وحسب "سبورت" أيضًا، سيحاول الاحتفاظ بخدمات أداما تراوري بأي شكل من الأشكال، ولا يمكنه فعل ذلك اقتصاديًا بالنظر إلى ما قد يطلبه وولفرهامبتون.

وسيحاول برشلونة استغلال إعارة ترينكاو إلى وولفرهامبتون، لكن عدم تألق اللاعب في الدوري الإنجليزي قد يقلل الفرصة.

صحيح أن عامل ريكي بوتش سيكون مساعدًا، إذا قرر اللاعب بالفعل الاستماع إلى العروض، لكن في النهاية سيكون هو من يقرر مصيره الرياضي.

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