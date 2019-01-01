وولفرهامبتون أفضل الفرق الصاعدة للبريميرليج منذ بداية الألفية الجديدة

وولفرهامبتون يواصل إنجازاته هذا الموسم ويحصد أرقامًا قياسية جديدة لتاريخ فريقه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح وولفرهامبتون هو أفضل فريق صاعد يحقق عدد النقاط في البريميرليج، بعد فريق إبسويتش تاون موسم 2000/2001.

وحصد فريق وولفرهامبتون حتى الجولة السابعة والثلاثين سبع وخمسين نقطة.

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بينما كان فريق إبسويتش تاون قد حقق في موسم 2000/2001 ست وستين نقطة.

كتيبة المدرب نونو سانتو كانت قد حققت أكثر من مفاجأة هذا الموسم، منها الإطاحة بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي والوصول لقبل نهائي البطولة.

كما أن وولفرهامبتون لم يكن صيدًا سهلًا للكبار، وأذاقهم المرار وآخرهم مانشستر يونايتد وآرسنال.

أداء وولفرهامبتون الصاعد للبريميرليج وحصده للنقاط جعله يحصد المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة حتى الجولة قبل الأخيرة، متفوقًا على أسماء مثل إيفرتون وليستر سيتي وواتفورد ووست هام يونايتد.