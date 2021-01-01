وودوارد يترك منصبه رسميًا وأنباء عن استقالة أنييلي ومصير بيريز يثير الجدل

انفجار سريع..

انفجرت قنبلة دوري السوبر الأوروبي في وجه مؤسسيها في ظرف 48 ساعة فقط بعد تسارع وتيرة الأحداث، ما تسبب في استقالة إد وودوارد من منصبه في مانشستر يونايتد، وأنباء متباينة حول مستقبل فلورنتينو بيريز وأندريا أنييلي.

جميع أخبار الاستقالات حتى الآن مجرد تنبؤات صحف وفقًا لمستجدات الأحداث، ولكن فيما يخص إد وودوارد، فإن الأمور باتت رسمية بعد إعلان مانشستر يونايتد الأمر من خلال بيان.

وأصبحت الأمور رسمية بعد ساعات من القيل والقال مساء أول أمس، وذلك من خلال بيان مشترك من الأندية الـ 12 المؤسسة بإعلان انطلاق البطولة رغم اعتراض الفيفا واليويفا.

ولد الدوري الأوروبي الممتاز كبطولة غير تابعة لأي اتحاد رياضي، بل يحكمها مؤسسوها فقط، وتجمع الأندية الكبرى لتحصر المنافسة بينهم فقط، ولكن في 48 ساعة فقط من التطورات انقلب كل شيء.

وحسب بي بي سي فإن هناك ضغوطات كبيرة على فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد والرئيس لبطولة دوري السوبر الأوروبي وصاحب الدور الأكبر في خروجها للنور من أجل الاستقالة.

وفيما يخص أندريا أنييلي، فقط ذكرت بعض المصادر الصحفية أنه تقدم باستقالته من رئاسة نادي يوفنتوس، ولكن النادي الإيطالي قد أكد أن ذلك لم يحدث وأن أنييلي باقٍ في منصبه.

وزادت الأنباء حول انسحاب مانشستر سيتي وتشيلسي من البطولة، وتعليق موقف برشلونة بخصوص قرار المشاركة من عدمها، بينما لا يتضح أي شيء أمام غضب الجماهير ورفض الاتحادات بل وبعض الحكومات.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها، كذلك عدد من الاتحادات المحلية، ولكن الأندية أصرت على موقفها ويبدو أن مرحلة التفاوض ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.