وودوارد: هدف مانشستر يونايتد هو الفوز بالبريميرليج

مانشستر يونايتد يمر بأزمة نتائج وأداء الموسم الجاري

تويتر هيثم محمد

تحدث إد وودوارد، النائب التنفيذي لمانشستر يونايتد، عن طموحات الفريق المستقبلية وبقاء مدربه أولي جونار سولشاير من عدمه، وأكد أن الهدف هو الفوز بالبريميرليج.

وتلقى وودوارد مؤخراً عديد الانتقادات بسبب تراجع مستوى الفريق فنياً وعلى مستوى الترتيب بالدوري، وطالبت الجماهير برحيل إدارته.

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وقال وودوارد مع "united we stand": "أتفهم الانتقادات، هي جزء من الوظيفة، ولكن نحن نعمل للعودة للطريق الصحيح والتتويج بلقب البريميرليج، يجب أن نفعل ذلك، المركز الثاني لا يرضينا".

وأضاف: "نحن في الطريق الصحيح ولكن نحتاج للصبر، فقدنا الطريق الصحيح والرؤية مؤخراً، ولكن أتينا بأولي لأنه يشاركنا رؤيتنا المستقبلية، الفوز، ولعب كرة قدم ممتعة، وتوفير الفرصة للشباب".

واستمر عضو الإدارة: "نريد لاعبين متواضعين يحترمون تاريخ النادي والزملاء، لا أحد أكبر من مانشستر يونايتد، كما قال كاريك في كتابه، تريد لاعب لا يستسلم تحت الضغط، أولي أعاد الكثير من الالتزام".

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ويحل ليفربول ضيفاً مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة لقاءات الجولة التاسعة للبريميرليج.