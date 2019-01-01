وناس يقترب من الدوري الفرنسي

اللاعب قريب من مغادرة نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير لاقتراب الدولي الجزائري آدم وناس من مغادرة نابولي والالتحاق بصفوف نيس في الأيام المقبلة.

وارتبط وناس بداية بالانضمام بليل ضمن محاولة نابولي التعاقد مع نيكولاس بيبي، ولكن الأخير انضم لأرسنال.

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وذكرت "ليكيب" أن نيس قريب من إتمام الاتفاق مع نابولي من أجل الحصول على خدمات وناس على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة أن الإعارة ستكون لمدة موسم، مع وجود إمكانية لشراء اللاعب نهائياً مقابل 20 مليون يورو.

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وناس كان من نجوم المنتخب الجزائري الذي تُوج بأمم إفريقيا 2019 بمصر على حساب السنغال في النهائي.