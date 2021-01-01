ومعه الشعار الجديد .. تسريب قميص إنتر الرابع غريب الشكل

انتقادات واسعة في أوساط المشجعين

تم تسريب القميص الرابع الخاص بنادي إنتر، والذي سيتم من خلاله الكشف عن الشعار الجديد للنادي بعد تغييره، في انتظار تغيير أيضًا الراعي بعد سنوات طويلة مع إطارات بيريلي.

ومن المفترض أن يقوم إنتر بالكشف عن القميص الرابع لموسم 2020-21 يوم الثلاثين من مارس الجاري أي بعد غدٍ الثلاثاء.

القميص الرابع سيأتي معه شعار النادي الجديد، وهناك تقارير عن هذا القميص المسرب، والذي يظهر بألوان غريبة وتصميم فريد غير معتاد بالنسبة لقمصان الأندية بشكل عام.

وفقًا لـ Footy Headlines ، فهو قميص متعدد الألوان بخلفية بيضاء، ثم بقع من الأصفر والأزرق والأسود بأشكال وتصميمات مختلفة عن المعتاد بالنسبة للأندية.

— Kit Culture (@kit_culture) March 28, 2021

يوجد أيضًا شريط أسود وأزرق فوق شعار نايكي، بكم واحد أصفر والآخر أزرق مع مربعات سوداء، في تداخل للألوان وتصميم ليس بالتقليدي على الإطلاق.

وفي سياق متصل، بدأ إنتر بالفعل العد التنازلي على وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد شعارهم الجديد، والذي سيكون متشابكًا مع حرفي I و M.

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يذكر أن نادي إنتر ينتظر أن تقوم مجموعة سونينج الصينية المالكة لأغلب أسهمه ببيع النصيب الأكبر من حصتها إلى مستثمرين جدد، الأمر الذي جعل اسم صندوق الاستثمار السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان يظهر ضمن الأسماء المقترحة.