ولي عهد دبي يوجه بتطوير ستادي شباب الأهلي والوصل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ترأس حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، حيث أطلق مبادرات وأفكار جديدة تسهم في تطوير الرياضة المجتمعية في دبي.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن حمدان بن محمد أطلق العديد من المبادرات، أبرزها مشروع تطوير ستادي الكرة في نادي شباب الأهلي دبي ونادي الوصل.

كما أطلق بن محمد مبادرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وتنظيم دورة الألعاب الشاطئية، ومجموعة مبادرات وفعاليات رياضية في مناطق حتا والمرموم وجميرا، واعتماد تنظيم دورة الألعاب الرياضية للشركات في دبي.

أحمد حسن كوكا يُسجل هدفًا في تعادل فريقه أولمبياكوس مع لاميا 3-3 فى ذهاب ربع نهائي كأس اليونان 👏 pic.twitter.com/ESgzHFC0it — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

وقال ولي عهد دبي: "نهنئ أنفسنا جميعا بثقتكم واختيارنا في عضوية مجلس دبي الرياضي لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والسير على نهجها في خدمة الوطن والمجتمع وتطوير القطاع الرياضي".

واختتم حمدان بن محمد تصريحاته قائلًا: "نضع أمامنا في كافة أعمالنا وبرامجنا المبادئ الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فالاتحاد هو الأساس ونحن نعمل على قلب رجل واحد وتعزيز العلاقة مع الأندية والعمل على تطويرها لخدمة الوطن، كما أن لا أحد فوق القانون ولذلك فإننا سنطبق مبادئ الحوكمة على الجميع بدون استثناء".