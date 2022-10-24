ولي العهد السعودي للمنتخب: مجموعة كأس العالم صعبة، استمتعوا!

الأمير محمد بن سلمان أزال كل الضغوطات عن لاعبي الأخضر

أزال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كل الضغوطات من على كاهل لاعبي المنتخب وجهازهم الفني، وذلك خلال استقباله لهم مساء أمس في مكتبه بجدة.

الأخضر نجح في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد مشوار متميز في التصفيات، لكن القرعة أوقعته في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك مما قلل من تفاؤل الجمهور والإعلام بإمكانية تكرار نتائج نسخة 1994 المذهلة والتأهل لدور الـ16.

لاعبو الأخضر بالكامل مع الجهاز الفني التقوا بولي العهد السعودي يوم أمس في حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد قدم الأمير بن سلمان التهنئة للجميع بمناسبة التأهل لكأس العالم الذي سينطلق في قطر بعد أقل من شهر.

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الأمير بن سلمان أزال الضغوطات عن كاهل اللاعبين والجهاز الفني بعدما طلب منهم الاستمتاع بالمباريات الثلاثة التي سيخوضها الأخضر في المونديال، وأن يلعبوا المباريات دون ضغوط نفسية قد تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة وأن تحقيق نتائج كبيرة ليس متوقعًا من المنتخب ومؤكدًا على دعوات الجميع لهم ومتابعتهم أولًا بأول.

وزير الرياضة من جانبه قدم الشكر لولي العهد على دعمه المتواصل، منوهًا بأداء اللاعبين خلال التصفيات ومشيرًا على أنهم كانوا على قدر المسؤولية، وأبدى أمله في أن يُتموا تلك المسيرة بتمثيل المنتخب في التظاهرة الرياضية العالمية.

الأخضر متواجد حاليًا في أبو ظبي الإماراتية حيث يُقيم معسكرًا إعداديًا هناك، وهو ما تسبب في توقف دوري روشن السعودي هذا الموسم بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة، على أن يُستأنف من جديد في منتصف ديسمبر القادم.

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