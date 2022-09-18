وليد معاذ يحاول كسب جمهور الأهلي من جديد: أنتظر أفكاركم

يريد رئيس الأهلي المكلف أن يتجنب خطأ ماجد النفيعي الأكبر

فترة من التوتر شابت فترة التفاؤل من قبل جمهور الأهلي السعودي تجاه الرئيس المكلف وليد معاذ، لكن يبدو أن الأخير أراد كسب الجماهير لصالحه من جديد.

لماذا توترت العلاقة بين وليد معاذ وجمهور الأهلي؟

في الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الرياضة تكليف مجلس جديد برئاسة وليد معاذ، لإدارة شؤون النادي الجداوي، لحين إجراء انتخابات جديدة.

Shahid Shahid

قرار الوزارة جاء بعدما تقدم رئيس المجلس السابق ماجد النفيعي باستقالته، بعد ضغط كبير من الجماهير وتراجع أداء الفريق، بعدما هبط لدوري يلو للدرجة الأولى.

قدوم معاذ بعث حالة من التفاؤل لدى الجماهير، خاصةً وأن أول قرار اتخذه هو فتح أبواب النادي أمام الجمهور لحضور المران، لأول مرة منذ عامين.

وبالفعل حقق الأهلي أول فوز له في دوري يلو في عهد الرئيس المكلف أمام الخلود 1-0.

لكن تعكرت الأجواء بين معاذ والجمهور، بعدما عاد بعدها الفريق وتعادل أمام العروبة، ثم تسببت أسعار تذاكر مواجهة أحد الأخيرة، في هجوم من الجماهير على الرئيس المكلف.

ما هي رسالة وليد معاذ للجماهير؟

الجماهير هي بوابة معاذ الأولى لإعادة النادي لمكانته، خاصةً وأن أكثر ما كان يعيب مجلس النفيعي هو تهميش دور الجماهير وعدم الاستعانة برموز النادي، بحسب ما صدر من تصريحات من أكثر من رمز خلال فترة رئاسته.

لذلك وجه رئيس الراقي رسالة لإعادة الأجواء المميزة بينه وبين الجماهير من جديد، إذ أكد أنه اطلع على كافة الأفكار التي أرسلها بعض الجمهور له، للنهوض بالراقي من جديد.

وطالب معاذ الجماهير بمواصلة إرسال مزيد من الأفكار له خلال الفترة المقبلة، قاطعًا وعد على نفسه، للاطلاع على هذه الأفكار يوميًا.

وكتب معاذ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من خلال نوعية الرسائل التي وصلت لنا أستطيع أن أوكد أنتم سند ناديكم حيث أن نوعية المشاركات و الأفكار التي أطلعت عليها تدعوا للاعتزاز".

وأضاف: "صوتكم وصل، أتعهد يومياً راح اخصص جزء من وقتي للاطلاع على كل ما يرسل من أخواني وأخواتي بشكل شخصي. متطلع لمزيد من المشاركات".

يذكر أن الراقي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد سبع نقاط من خمس مباريات.

ويلتقي الأهلي في المباراة المقبلة بجدة، ضمن الجولة السادسة، والمقرر إقامتها في الخامس من أكتوبر المقبل.

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