وليد عبدالله يهدي 500 تذكرة لجماهير النصر لحضور السوبر السعودي

النصر يستعد لمواجهة التعاون في كأس السوبر

قام وليد عبدالله حارس مرمى النصر السعودي بلفتة رائعة تجاه جماهير فريقه، اليوم الجمعة، قبل مواجهة التعاون مساء غدًا.

النصر يواجه نظيره التعاون، في مباراة السوبر السعودي، مساء غدًا السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

العالمي تأهل إلى كأس السوبر السعودي كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما صعد التعاون بعدما حقق لقب كأس الملك.

وليد عبدالله أهدى بعض التذاكر لجماهير فريقه لحضور مباراة غدً السبت، في مباراة السوبر السعودي من أجل مؤازرتهم للتتويج باللقب.

وقال وليد عبدالله عبر فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكرة إن شاء الله 500 تذكرة لجمهور النصر لمباراة السوبر، توزع إن شاء الله بعد صلاة العصر في الجوهرة".

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ويسعى النصر للفوز بلقب السوبر السعودي على حساب التعاون ليزيد من ألقابه والصعود على منصات التتويج مجددًا.

وعلى الجانب الأخر يرغب التعاون في تحقيق البطولة الثانية بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد في النهائي.