وليد عبدالله : بدايتي لم تكن حارس مرمى وزوجتي سبب الانتقال إلى النصر

هذا لاعب جلاد، وقادر على التفوق أمام جميع المنافسين

كشف وليد عبدالله حارس مرمى نادي النصر الحالي عن العديد من الكواليس الخاصة به خلال مشواره الكروي من البداية حتى التواجد رفقة نادي النصر.

وأوضح حارس العالمي مفاجأة كبيرة بشأن بدايته مع لعبه كرة القدم بشكل عام وذلك عبر حسابه في "سناب شات".

وقال عبدالله أن بدايته كانت في ملاعب الحواري ويلعب في مركز الهجوم، ومن ساهم في اكتشافه هو سلطان خميس.

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وعن أقوى موسم خاضه مع النصر قال : "أقوى موسم للدوري من وجهة نظري هو الدوري الاستثنائي، أما أقوى مباراة فكانت الفوز على الهلال 3\2 في الدوري الموسم الماضي.

كما كشف حارس المرمى عن أقرب اللاعبين له في نادي النصر وقال، يحيى الشهري هو الأقرب إلى قلبي.

وبحديثه عن زميله عبدالرزاق حمد الله قال وليد : هذا لاعب جلاد، وقادر على التفوق أمام جميع المنافسين.

وأنهى وليد حديثه ليكشف أن سبب انتقاله لنادي النصر وقال : "الجماهير و زوجتي وعائلتي من عشاق نادي النصر قبل انتقالي له.