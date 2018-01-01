الاتحاد السكندري: الزمالك يرغب في استعادة داوودا واقتربنا من ضم شيكابالا

الزمالك سيستعيد خدمات أحمد داوودا، وخطوة واحدة باقية لضم شيكابالا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على أن نادي الزمالك، طلب استعادة خدمات لاعبه أحمد داوودا لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

داوودا انضم لصفوف الاتحاد السكندري، قادمًا من الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث تألق بشكل لافت للنظر، الأمر الذي دفع القلعة البيضاء ترغب في استعادة خدماته.

وليد صلاح الدين أضاف خلال تصريحات لأون سبورت، أن تعاقد الاتحاد مع داوودا ورزاق سيسيه، ينص على أنهما باقيان في صفوف الفريق، ولكن في حالة رغبة الزمالك في استعادتهما فالباب مفتوح.

أمير مرتضى 🗣️ : نحن في الزمالك الإدارة أو مشجعين، نتمنى جاهزية الكل للحصول على البطولات الصعبة التي بها منافسة pic.twitter.com/y7CWwxb16o — جول مصر (@goaleg) December 13, 2018

وعن مفاوضات الاتحاد مع عمرو بركات، نفى وليد صلاح الدين هذه المفاوضات، حيث قال "ننتظر قرار الأهلي والزمالك وبيراميدز حول الراحلين في شهر يناير، ليتم اختيار احتياجات الفريق".

مدير الكرة بالاتحاد السكندري أردف "تم الاتفاق مع محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب أبولون اليوناني، وفريقه، ويتبقى فقط موافقة الزمالك لإتمام الصفقة".

ويلعب شيكابالا في صفوف أبولون اليوناني لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويرغب حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، في ضمه لصفوف زعيم الثغر.