وليد سليمان يوجه رسالة مهمة إلى مروان محسن

هل يسجل مروان محسن في مرمى صن داونز؟

حرص وليد سليمان، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي ، على دعم زميله المهاجم مروان محسن، بعد مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي، التي أقيمت أمس السبت.

الأهلي حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

سليمان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوجه خلالها رسالة إلى زميله بالفريق مروان محسن، حيث قال فيها:

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"هايل يا صاحبي، كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب، وإن شاء الله الماتش الجاي تهدي لي الجول اللي هتجيبه".

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جاء ذلك بعد غياب مروان محسن عن التسجيل في مباراة صن داونز، حيث سجل الهدفين الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وشهدت المباراة قيام المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بتغيير مروان محسن في الشوط الثاني، حيث دفع بالسنغالي أليو بادجي، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز مساء يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام في جنوب إفريقيا.