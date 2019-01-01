وليد سليمان: ضعف الأداء شيء طبيعي لكن في الأخير حققنا المطلوب

منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 لكن دون أداء مقنع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى وليد سليمان؛ لاعب منتخب مصر، أن الأداء السيء الذي يقدمه الفراعنة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 أمر طبيعي خلال الفترة الحالية، مرجعًا الأمر لعدة أسباب.

الفراعنة تأهلوا إلى دور الـ16 بالكان بعد التغلب على الكونغو بثنائية نظيفة، سجلها أحمد المحمدي ومحمد صلاح، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وقال سليمان، خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "الحمد لله على التأهل، شكرًا للجمهور الذي يساندنا، نحن تخطيتنا المرحلة الأولى، وضعف الأداء شيء طبيعي، لأن الأجواء مضغوطة ومنذ فترة طويلة البطولة لم تقام في مصر، لذلك هناك ضغط كبير، لكن في الأخير المطلوب تحقق بالصعود".

وأضاف: "الأداء سيتحسن مع مرور المباراة، وسيكون هناك انسجام كبير بين اللاعبين، شكرًا للاعبين على بذل كل ما في وسعهم، لم يقصر أحد، وأنا أحاول أن أنفذ ما يطلبه الجهاز الفني، أشعر بالرضا عن نفسي والجهاز الفني كذلك".

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يذكر أن الفراعنة تأهلوا بعدما رفعوا رصيدهم إلى النقطة السادسة، حيث حققوا الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله تريزيجيه.

ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة منتخب أوغندا في اللقاء المقبل، بالأول من يوليو المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

بينما تتذيل الكونغو المجموعة دون نقاط، وتحل أوغندا ثالثًا بأربع نقاط ثم زيمبابوي ثالثًا بنقطة وحيدة.