وليد الفراج: "من العجوز التي تدعي للهلال للبقاء في القمة؟"

الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

في لقطة طريقة، تسأل الإعلامي السعودي وليد الفراج عن حظ الهلال خلال الجولات الأخيرة رغم التعثرات المتتالية بالدوري السعودي للمحترفين.

الهلال تعثر في 4 مباريات متتالية ولم يحقق الفوز في الدوري السعودي للمحترفين، ولكن في المقابل لم يستطع مطارديه في انتزاع القمة منه.

وتعثر الشباب اليوم أمام الفيصلي بالتعادل، وكان قريبًا من انتزاع القمة، لكنه تساوى مع الزعيم في صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

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وقال الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد": "يا ترى من العجوز التي تدعي للهلال في الوقت الحالي للبقاء في قمة الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف: "على الرغم من تفريط النقاط من قبل الهلال إلا أن مازال في الصدارة، من يدعي للهلال بينها وبين الله خبيئة للحفاظ على الصدارة رغم التعثرات".

ويتساوى كلًا من الهلال والشباب والأهلي في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة والزعيم يفرق بالأهداف.