وليد الفراج مدافعًا عن نفسه أمام النصراويين: لا مكان للحياد السلبي

أمام الهجوم الكبير الذي يتعرض له الإعلامي الرياضي وليد الفراج، لم يجد مفرًا من الخروج للدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن الإعلام تطور ولم يعد مجال لأي حياد سلبي.

قضية حمد الله تشعل النيران من حول الفراج:

الوسط الرياضي السعودي مشتعل في الساعات الماضية بعد نشر فيديو مسرب من مكالمة بين المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحمل تحريضًا للاعب بالرحيل عن النصر. (طالع التفاصيل)

وأصدر النادي العاصمي بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله صحة التسجيلات، مطالبًا اتحاد الكرة بعدم التهرب من القضية، بعدما أكد الأخير أنها ليست من اختصاصاته. (طالع التفاصيل)

الفراج سخر من موسم النصر الحالي ومن قضية التسريبات، بطريقة استفزت الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، مما دفع الأخير لتهديده. (طالع التفاصيل)

"لا مكان للحياد السلبي"

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" في حلقته بالأمس، استهزأ بموسم النصر، موضحًا أن حصيلة الفريق في الموسم الجاري مجرد شكاوى ضد الكثير من الأطرف.

هذه الحلقة زادت الأجواء اشتعالًا، ليضطر للخروج للتوضيح لماذا يعبر دائمًا عن رأيه بهذه الطريقة؟

وكتب الفراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " في الاعلام الرياضي لا مكان للحياد السلبي .. يجب ان تنحاز لما تراه الحق والعداله مهما كانت الاصوات مرتفعه، لا احد يحب ان يشاهد مذيعا يطرح الاسئلة فقط لان بعض الاجابات لايمكن قبولها حتى لو من باب المجاملة".

وأضاف: " نظرية المذيع الذي لا يضع لمسه من رأيه الشخصي على مايقدمه هى مدرسة قديمة ارتبطت بالنشرات والبرامج الاذاعية ثم انتقلت الى التلفزيون حتى اعتقد البعض ان لتقديم المواد الاعلامية مدرسة واحدة لا تتطور".

في الاعلام الرياضي لا مكان للحياد السلبي .. يجب ان تنحاز لما تراه الحق والعداله مهما كانت الاصوات مرتفعه .

لا احد يحب ان يشاهد مذيعا يطرح الاسئلة فقط لان بعض الاجابات لايمكن قبولها حتى لو من باب المجاملة . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 17, 2022

اقرأ أيضًا..

متى الحُكم في قضية كنو؟ وما هو القرار؟ الإجابة هنا

عرض تاريخي .. حمدالله رفض "ثروة" النصر بتحريض من الاتحاد

قرار خاطئ لصالح النصر وآخر يُنصف الاتحاد .. دائرة الحكام تواصل تقييماتها