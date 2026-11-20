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ألمح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بقرار جديد من شأنه أن يحدث مفاجأة في نظام دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي المُقبل.

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هذا التلميح أثير على خلفية مباراة القمة "المؤجلة" من الجولة التاسعة من دوري روشن، التي شهدت فوز الأهلي على النصر في الإنماء، بنتيجة (3-1)، حيث تقدم كريستيانو رونالدو للضيوف، فيما رد أصحاب الأرض بثلاثية ميريح ديميرال، إيفان توني (ركلة جزاء)، روجر إيبانيز.

ماذا حدث؟

وكان الناقد الرياضي هاني الداود، قد انتقد المدير الفني للنصر، أنج بوستيكوجلو، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، بسبب الدفع بعبد الله الحمدان، في مركز مختلف، متسائلًا "هل يُعقل أن يلعب الحمدان على الطرف؟"، ليرد الفراج "ولا رأس حربة!".

ورد الداود بأن الحمدان رأس حربة المنتخب السعودي، فيما علّق الفراج بقوله إن فراس البريكان هو مهاجم الأخضر، وأفضل من الحمدان كثيرًا، مؤكدًا أنه رأيه فني وليس شخصيًا.

وتساءل الداود بشأن ما إذا البريكان "الأفضل" سيستمر مع الأهلي، ليردّ الفراج "وهل سيستمر الحمدان مع النصر؟"، ليفجر مفاجأة بقرار محتمل حول زيادة عدد اللاعبين الأجانب، مشيرًا إلى أن هناك قرارات قادمة في نهاية الموسم، وستكون مفاجآت عظيمة، وتشهد تغييرات في تشكيلات الفريق، فيما رفض الخوض من المزيد من التفاصيل.

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ديميرال وعلم الأهلي

وفي سياق متصل، قرر وليد الفراج، قطع السبيل أمام رسائل الانتقادات تجاه التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، بسبب واقعة غرسه لعلم الأهلي في الملعب، بعد الفوز على النصر.

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وكان ديميرال قد لعب دورًا بارزًا في الانتصار، حيث سجل هدفًا وآخر تم إلغاؤه، كما تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني.

وقال الفراج "سيقولون الآن يا أخي هذا تصرف أدى لانفعال اللاعبين والجماهير، أي انفعال؟ عندما فعلها علي البليهي، قبل ذلك، كان يغرس علم الهلال في ملعب النصر، ومنه صار الغضب، ولكن هذا (يقصد ديميرال) يضع علم الأهلي في ملعبه. ولكن أتوقع أن ديميرال سيكون ضحية حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، والدليل المخرج الذي ظل ثابتًا على ميريح، ينتظر منه (عطسة) - في إشارة لمراقبة مدافع الراقي في جميع تحركاته بعد المباراة -.

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ماذا ينتظر الأهلي بعد قمة النصر؟

وتمكن الأهلي من مصالحة جماهيره في الإنماء، بعد الخسارة القاسية أمام الشباب، في الجولة الماضية من دوري روشن، بسداسية مقابل هدف، فيما يستعد للسفر إلى مدينة الخور في قطر، من أجل ملاقاة فريق الشمال، يوم الإثنين المُقبل، ضمن حساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري (مجموعة الغرب)، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأهلي قد تعادل مع السد القطري، سلبيًا، في الجولة الماضية، ليحتل المركز السادس في جدول النخبة الآسيوية، برصيد 8 نقاط في أربع مباريات.