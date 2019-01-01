وليد الفراج: السعودية تخسر 34 مليون ريال إرضاءً لبعض الجماهير

الإعلامي السعودي المخضرم يثير الجدل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج انتقادات لاذعة لبعض الجماهير السعودية التي تُصر على استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري السعودي.

ويُدار دوري المحترفين السعودي بالكامل بحكام أجانب من خارج المملكة مع تهميش كامل للحكام السعوديين وهو ما يُثير سخط العديد من المحللين والمهتمين بالتحكيم السعودي.

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الفراج تحدث خلال برنامجه "الدوري مع وليد" عن تلك النقطة قائلًا "الرياضة السعودية تخسر 34 مليون ريال سعودي سنويًا تُنفق على الحكام الأجانب في الدوري السعودي، في حين يتم التضحية بالحكام السعوديين بشكل كامل".

أضاف "استقدام الحكام الأجانب يأتي لرغبة المسؤولين في الرياضة السعودية الابتعاد عن صداع جماهير بعض الأندية، والتي تتهم الحكام المحليين بمساندة أندية منافسة وخدمة مصالحها".

أتم الفراج مؤكدًا أن الكرة السعودية الآن تضم العديد من المدربين الأجانب واللاعبين الأجانب وتُدار مبارياتها بحكام أجانب، وأضاف ساخرًا أن الخطوة القادمة ستكون استقدام معلقين أجانب للمباريات وقنوات وبرامج أجنبية لمتابعة البطولة وأخيرًا تتعاقد الدولة مع جمهور أجنبي لمتابعة المباريات.