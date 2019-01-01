تقارير - أزارو يقترب من الصين في صفقة قياسية لتعويض الكعبي

هل يرحل أزارو عن الأهلي في صفقة قياسية بالفعل؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اقترب النادي الأهلي، من بيع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في صفقة ستكون قياسية، لصفوف هيبي فورتين الصيني.

الأهلي يمتلك في مركز المهاجم العديد من اللاعبين، أبرزهم جونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن، بالإضافة إلى وليد أزارو.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن إدارة الأهلي وضعت مبلغ 8.5 مليون يورو سعر أزارو، من أجل الاستغناء عن خدماته.

هيبي فورتين الصيني كان يضم في صفوف المغربي أيوب الكعبي، والذي تمت إعارته إلى الوداد البيضاوي، حيث عودته للدوري الصيني أصبحت صعبة.

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الفريق الصيني كان يراقب وليد أزارو خلال الموسم الماضي، وهو ما يجعله قريبًا من الانضمام لفريق هيبي.

إدارة الأهلي تسعة لجعل صفقة انتقال أزارو هي الأكبر في تاريخ الأهلي والدوري المصري، بعد صفقة بيع الجابوني ماليك إيفونا.

وانتقل ماليك إيفونا من الأهلي إلى فريق تيانجين الصيني، مقبل 7 ملايين يورو عام 2016، ليصبح أغلى لاعب ينتقل من الدوري المصري للخارج.