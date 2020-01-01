ولكم في إيطاليا عبرة .. هل تفسد الإصابات الدوري الإنجليزي؟

ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام والجميع يعاني

يبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعاني أكثر خلال الموسم الحالي، ويبدو أنه سيدفع كذلك ضريبة الاستغناء عن خيار التبديلات الخمسة على عكس بقية الدوريات الكبرى.

حالات فيروس كورونا زادت بين الأندية الإنجليزية خلال فترة التوقف الدولي وهو ما كان متوقعًا، ولكن أيضًا الإصابات العضلية والتي تنتج عن إجهاد زادت عن الحد الطبيعي بكثير.

ليفربول باتت مأساته كبيرة لدرجة لا يمكنها أن تُحكى وبات يورجن كلوب أمام أزمة أنه لا يجد لاعبين بمعنى الكلمة لكي يلعب بهم المباريات القادمة في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

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ضربت الإصابات بكل قوة صفوف ليفربول في الآونة الأخيرة، وآخرها كانت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا إبان تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الحالي، مع عدم وضوح مدة غيابه ومتى سيكون جاهزًا للعودة مرة أخرى للملاعب.

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هذا إلى جانب إصابة الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، مع الخسارة الكبرى بابتعاد فيرجيل فان دايك عن الملاعب على الأرجح حتى نهاية الموسم، ثم إصابة جو جوميز وتأكد غيابه هو الآخر لمدة طويلة.

كل هذا إلى جانب روبرتسون وجوميز والمدافعين الشباب ومن دخلوا فترة الوقف الدولي مصابين من الأساس، لتعود المنافسات والرجل يضرب كفًا بآخر ولا يجد حلًا لأي شيء.

يورجن كلوب الآن في أزمة حقيقية، وجدول الريدز مزدحم للغاية، حيث سيتعين عليه مواجهة ليستر سيتي على صعيد البريميرليج، ثم مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، ثم اللعب أمام برايتون وأياكس خارج الديار، وجميعهم مباريات هامة.

على ناحية أخرى، بدأ القلق يتسرب إلى بيب جوارديولا والجميع في مانشستر سيتي بعد غياب رحيم ستيرلينج عن مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره البلجيكي في دوري الأمم الأوروبية.

وفي توتنهام مورينيو يسخر من توفر 6 لاعبين له فقط من أجل تدريبهم حيث أن البقية أما تعرضوا للإصابة وإما مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي وإما جاءت فحوصاتهم إيجابية لفيروس كورونا.

الجميع في إنجلترا بات لا يعلم ماذا يفعل، ومع زيادة الضغط على مستوى المباريات من المتوقع أن تزداد الإصابات وحالات الإجهاد في صفوف أندية البريميرليج التي تنافس على مستوى عالٍ لا راحة فيه.

ومع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا من المتوقع أيضًا أن يزيد عدد اللاعبين الذين يصابون بالوباء مما يجعلهم عرضة للغياب عن مباريات حساسة في منتصف الموسم ومع الاقتراب أكثر من المراحل الأكثر حسمًا منه في 2021.

كل ذلك سيجعل الأندية تدخل كل مباراة بالتشكيل المتوفر ليس الأنسب، سيخلق عدم استقرار في التشكيلات ما سينتج عنه عدم استقرار في النتائج، ولن تعرف فريقًا قويًا من ضعيفًا حيث أن الأسماء التي تلعب تختلف من مباراة لأخرى.

هذه ليست قصة خرافية أو أسطورة من بلاد الإغريق، بل تسبب فيروس كورونا في أن يحدث ذلك في إيطاليا مع بداية الموسم الحالي، وتذكر أن إيطاليا لديها 5 تبديلات ولا تعاني هذه المعاناة مع الإصابة العضلية وضغط المباريات المبالغ فيه.

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تسبب ذلك في عدم استقرار على مستوى كل شيء تقريبًا في السيري آ، ومع ازدياد الأمور سوءًا من المتوقع أن تذهب إتجلترا إلى ما هو أبعد من ذلك، ويكون الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأكثر سوءًا بين المواسم الأخيرة.