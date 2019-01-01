ولفرهامبتون يقترب من مهاجم تشيلسي

أبراهام سجل 16 هدفاً مع أستون فيلا هذا الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ولفرهامبتون من التعاقد مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي المعار لصفوف أستون فيلا.

وسجل أبراهام -21 عاماً- 16 هدفاً هذا الموسم مع الفيلانز في الدرجة الثانية "تشامبيونشيب". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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ويسعى الوولفز للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، فيما لم يقرر تشيلسي بعد بشأن إعادة اللاعب للتواجد مع الفريق من عدمها.

وكان أبراهام قد نشأ في صفوف تشيلسي ولكنه لم يلعب مع الفريق في مباراة رسمية، حيث سبق إعارته لسوانزي سيتي الموسم الماضي.

يذكر أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كانت تمثل عائقاً حيال تلك الصفقة، إذ تنص على عدم مشاركة لاعب في مباريات رسمية مع أكثر من ناديين بموسم واحد، إلا أن مشاركة أبراهام مع تشيلسي هذا الموسم أتت في مباراة الدرع الخيرية، والتي لا تعتبر رسمية.