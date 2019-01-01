ولفرهامبتون يخطف بطولة الدوري الإنجليزي الآسيوية من مانشستر سيتي

تعرف على نتيجة مباراة السيتي وولفرهامبتون وديًا

خطف نادي ولفرهامبتون لقب الدوري الإنجليزي الأسيوي الودي بالفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

المباراة انتهت في 90 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الأول شهد سيطرة واضحة من جانب مانشستر سيتي بوجود الفريق الأساسي وتحصل ليروي ساني على ركلة جزاء.

وفشل رحيم سترلينج في تحويل الكرة إلى هدف من ركلة الجزاء لتستمر الكرة معاندة السيتزنز طوال الشوط الأول.

الظهور الاول للقميص الثالث لمانشستر سيتي 😅 pic.twitter.com/EvzM2LwwOE — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وفي الشوط الثاني وبعد التغييرات المستمرة من المدربين تراجع مستوى الفريقين وفشلا في صناعة الفرص الخطيرة.

واتجهت المباراة إلى ضربات الجزاء لتشهد إهدار مانشستر سيتي لأول ركلتين وكذلك الخامسة بينما فشل وولفرهامبتون في إحراز الأولى والثالثة.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي كان قد انتصر على وست هام برباعية لهدف في لقاء نصف النهائي بينما سحق ولفرهامبتون نيوكاسل يونايتد بالرباعية.

وحقق نيوكاسل المركز الثالث بالفوز على وست هام بهدف نظيف.