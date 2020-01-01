وكيل يوفيتش وكوليبالي متهم رفقة لاعب في قضية غسيل أموال

فالي رمضاني وكيل اللاعبين الشهير متهم رفقة أحد اللاعبين في قضية غسيل أموال بإسبانيا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تورط فالي رمضاني وكيل النجم لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في قضية غسيل أموال بمدينة مايوركا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ألتيما أورا" والتي أكدت أن المحكمة الوطنية قد بدأت التحقيقات بالفعل في القضية.

وسيكون مطلوب من وكيل يوفيتش بحسب ما ذكرت الصحيفة التواجد في مدينة مدريد من أجل الإدلاء بشهادته في التحقيقات.

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وأوضحت الصحفية أن فالي رمضاني ليس الوحيد المتهم في تلك القضية، حيث تم اتهامه رفقة ثلاثة أشخاص لم يتم الكشف عن صفتهم حتى الآن.

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ويعد من المتهمين لاعبًا دوليًا يلعب في أحد منتخبات كرة القدم في الوقت الحالي لكن لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن هو الآخر، ورجحت تقارير أن يكون أحد موكليه.

ويقيم وكيل الأعمال في مدينة مايوركا مع عائلته ويدير عدة أعمال أخرى بجوار عمله كوكيل لاعبين بحسب ما ذكرت الصحيفة.

جدير بالذكر أن رمضاني هو وكيل أعمال أكثر من لاعب آخر بجوار يوفيتش، منهم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس وماركوس ألونسو لاعب تشيلسي بالإضافة لآنتي ريبيتش من ميلان والعديد من نجوم كرة القدم حول العالم.