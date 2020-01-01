وكيل ميندي يكشف عن رفضه لبرشلونة وإنتر ويوفنتوس

وكيل فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد يكشف عن رفضه لبرشلونة وإنتر ويوفنتوس في الصيف الماضي.

كشف وكيل اللاعب فيرلاند ميندي نجم فريق ريال مدريد عن رفض اللاعب الانضمام لصفوف برشلونة خلال الصيف الماضي عندما كان لاعبًا في صفوف ليون الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "توتو سبورت" على لسانه يفان لي مي وكيل ميندي الذي أكد أن يوفنتوس وإنتر أيضًا كانا ضمن المهتمين بضم ميندي.

وقال وكيل ميندي كاشفًا عن أسماء كل الفرق التي اهتمت بموكله: "برشلونة وإنتر ويوفنتوس أرادوا الحصول على خدماته في الصيف الماضي".

المزيد من الفرق

أشرف حكيمي يثير الجدل حول مستقبله في ريال مدريد

وأضاف: "لكن زين الدين زيدان أراده بقوه في ريال مدريد، والآن دفاعهم في وجود ميندي أصبح أكثر قوة بشكل واضح".

وكان ميندي قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد قادمًا من ليون مقابل 48 مليون يورو وقدم مستويات طيبة رفقة النادي الملكي حتى الآن.

وشارك ميندي مع ريال مدريد في 20 مباراة هذا الموسم وحصل على المقعد الأساسي مؤخرًا في تشكيلة الفريق على حساب مارسيلو، كما قدم مستويات دفاعية مذهلة وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس في الصيف الماضي ليكون بديلًا لجوردي ألبا مدافع الفريق الحالي.