وكيل مهاجم فيورنتينا يؤكد مفاوضات ريال مدريد

الإصابة حرمته من الانتقال للنادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف مارسيو جيوجني وكيل أعمال بيدرو سانتوس مهاجم فلومينزي المنضم حديثاً لفيورنتينا، عن تفاوض ريال مدريد للتعاقد معه.

بيدرو انضم لفيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 14 مليون يورو، وسط منافسة مع بعض عمالقة أوروبا.

وكيله قال في تصريحات صحفية:"بيدرو في حالة بدنية عالية جداً، ويمكنه اللعب على أعلى مستوى بدون أي شكوك".

وأضاف:"كانت هناك محادثات متقدمة مع ريال مدريد، ولكن إصابته تسببت في تعطيل الصفقة".

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وتابع:"الآن كل تركيزه ينصب على فيورنتينا ويريد إثبات نفسه في واحد من أفضل الدوريات بالعالم".

يذكر أن صاحب الـ22 عاماً يلعب بمركز المهاجم الصريح، ونجح في تسجيل 5 أهداف في 11 مباراة بآخر موسم له مع فلومينزي.