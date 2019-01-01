وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن برشلونة لميلان

تقارير صحفية تؤكد وجود مفاوضات لنقل مالكوم لميلان لكن وكيل اللاعب يخرج للعلن ليوضح تلك الأنباء.

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رد لويس جارسيا وكيل اللاعب البرازيلي مالكوم المنضم لبرشلونة مطلع الموسم الجاري على الأنباء المتداولة حول رحيل موكله عن النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريح صحفي مقتضب للغاية أدلى بها جارسيا لصالح صحيفة "موندو ديبورتيوفو" والتي ألحت عليه من أجل الرد على الأنباء المنتشرة.

كلوب: كامب نو مجرد ملعب وأتمتع بمشاهدة برشلونةhttps://t.co/yAw6DEwtAg — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن برشلونة قد دخل في مفاوضات مع ميلان تتضمن وجود وكيل اللاعب من أجل نقله خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رد وكيل مالكوم واحدًا وقاطعًا وقال في تصريحه المختصر: "في الوقت الحالي أنا لا أتحدث مع أي نادي بشأن مالكوم".

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وانضم مالكوم لبرشلونة في الصيف الماضي قادمًأ من فريق بوردو الفرنسي بعد أن كان على وشك الانضمام لصفوف فريق إنتر ومقابل 41 مليون يورو.

جدير بالذكر أن مالكوم شارك مع برشلونة 19 مباراة بكل البطولات هذا الموسم وسجل أربعة أهداف وصنع هدفين فقط.