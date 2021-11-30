وكيل ليفاندوفسكي : ميسي أسطورة لكنه لا يستحق الكرة الذهبية !
أعرب بيني زاهافي وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن غضبه، بسبب خسارته جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.
ليونيل ميسي حصل على الجائزة السابعة في مسيرته الكروية، وجاء ليفاندوفسكي في المركز الثاني وجورجينيو في المرتبة الثالثة.
الدولي البولندي خرج لتهنئة ميسي رغم الخسارة، وأعرب عن سعادته بالحصول على لقب مهاجم العام.
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ولكن وكيل أعماله رد بطريقة مختلفة في تصريحات صحفية لشبكة "TZ" قائلًا:" تهنئة كبيرة لميسي على فوزه بالكرة الذهبية".
وأضاف:"هو لاعب رائع وأسطورة بكل تأكيد، ولكنه لا يستحق الكرة الذهبية، هذه المرة روبرت ليفاندوفسكي هو الأحق بها".
وأوضح:"روبرت لم تتم سرقته ولكن هو الرجل الذي يستحق هذه الجائزة".
يذكر أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 سجل 47 هدفًا مع بايرن ميونخ الموسم الماضي بدوري الأبطال والدوري الألماني، وأحرز 14 هدفًا في 13 مباراة فقط هذا الموسم في البوندسليجا و5 أهداف في دوري الأبطال.
وعلى الجانب الآخر سجل ميسي 30 هدفًا في 36 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي مع برشلونة، وسجل 5 في دوري أبطال أوروبا، وخلال هذا الموسم سجل 4 أهداف وصنع 3 مع باريس سان جيرمان بكل البطولات.
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