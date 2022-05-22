وكيل ليفاندوفسكي: بايرن أصبح تاريخًا بالنسبة له .. ولم يحترموه بسبب هالاند!

شن بيني زهافي وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجومًا عنيفًا على إدارة بايرن ميونخ الألماني، بعد إصرارها على التمسك بخدمات المهاجم خلال الفترة المتبقية من عقده.

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وأصبحت الأمور معقدة للغاية بين الطرفين، في ظل رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات البولندي.

زهافي قرر الرد على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، بأنه أفشى معلومات داخلية.

ماذا قال زهافي؟

زهافي أدلى بتصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية قال فيها: "في الواقع لم أرغب في الإدلاء بهذه التصريحات علنًا لأنني أكن احترامًا كبيرًا لهذا النادي التاريخي، لكن من المستحيل بالنسبة لي عدم الرد على تصريحات حسن صالح حميديتش".

وأضاف: "لقد تم اختياري كعدو لأن دافيد ألابا اتخذ قرارًا بمغادرة النادي قبل عام، ليس لأنني أثرت عليه، ولكن لأن المسؤولين في المفاوضات كانوا راضين تجاهه".

وردًا على تصريحات حميديتش بوجود عرض ملموس لتجديد ليفاندوفسكي، قال زهافي: "لا، لم يكن هناك مثل هذا العرض".

ما هو موقف ليفاندوفسكي؟

وتطرق بيني زهافي للحديث عن وضع ليفاندوفسكي قائلًا: "الحقيقة هي أن روبرت يريد ترك بايرن ميونخ بعد ثماني سنوات معًا، قدم خلالها كل شيء للنادي".

وأضاف: "الآن، في سن الرابعة والثلاثين تقريبًا، لديه الفرصة لتحقيق حلم عمره، والانضمام إلى النادي الذي يحلم به دائمًا، لماذا يريد بايرن ميونخ حرمانه من هذه الفرصة؟".

وأردف: "بالنسبة له الأمر واضح للغاية، إنه يريد مغادرة بايرن ميونخ هذا الصيف، لا أحد يهتم بالمال هنا، لا روبرت ولا أنا".

وأكمل: "لم يشعر بالاحترام من شهور، هذه هي الحقيقة، بايرن ميونخ لم يخسر ليفاندوفسكي كلاعب فقط، بل خسره كشخص أيضًا".

كيف سارت المفاوضات مع بايرن ميونخ؟

زهافي كشف أيضًا أنه حاول مع إدارة بايرن ميونخ تجديد عقد ليفاندوفسكي الموسم الماضي، لكن ردهم كان الصمت الطويل.

وقال زهافي: "سأروي حكاية العام الماضي، أتيت إلى ميونخ للقاء أوليفر كان وحسن صالح حميديتش، وقلت لهم: ما رأيكم في تمديد عقد روبرت؟".

وأضاف: "الجواب كان الصمت، والتردد، ثم قرب نهاية الاجتماع قلت: كان الأمر كذلك، قوموا ببيعه الصيف المقبل، والإجابة كانت: لا نريد حقًا بيعه، لكن إذا قدمت لنا عرضًا بقيمة 120 مليون يورو، سنتحدث".

وأردف: "كان هذا هو المبلغ الذي كان سيدفعه بايرن ميونخ للتوقيع مع هالاند، بما في ذلك جميع الرسوم".

بايرن ميونخ لم يحترم ليفاندوفسكي!

بيني زهافي أشار إلى أن بايرن ميونخ لم يحترم ليفاندوفسكي، وأن النادي البافاري كان يريد التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند ليحل محله.

وقال زهافي: "روبرت شخص ذكي للغاية، وليس فقط أفضل مهاجم في العالم، إنه يعرف بالضبط ما يحدث من حوله، وخطط بايرن ميونخ".

وأضاف: "لذلك كان روبرت يعلم طوال الوقت أن بايرن ميونخ يريد أن يأتي هالاند ليحل محله، حتى أن والد هالاند أكد له ذلك".

ما هو موقفه من عناد بايرن ميونخ؟

بيني زهافي طالب إدارة بايرن ميونخ بإطلاق سراح ليفاندوفسكي والسماح له بالرحيل في أسرع وقت.

وقال في ختام تصريحاته: "بالطبع يمكنهم الاحتفاظ به لمدة عام آخر، لكي نكون منصفين، فإن عقده يمتد حتى 2023، لكنني لا أوصي بذلك، بايرن ميونخ أصبح من الماضي بالنسبة له".

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