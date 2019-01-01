وكيل لاكسالت عن رحيله: المهم أن ينتقل إلى نادي كبير

لاكسالت لا يمانع الخروج من إيطاليا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد آرييل كراسوسكي وكيل اللاعب دييجو لاكسالت جناح ميلان، أن موكله يستعد لمغادرة ناديه الحالي دون اشتراطات سوى الانتقال لفريق كبير.

وقال كراسوسكي في تصريحاته لميلان نيوز:"لا يوجد مستجدات بعد، ولكن بعد ظهر الثلاثاء لدينا اجتماع مخطط له مع إدارة ميلان".

وأضاف:"ليس لدينا أي تفضيلات داخل إيطاليا أو خارجها، طالما أنه سينتقل إلى أحد الأندية الكبيرة".

ولعب الأوروجوياني -26 عاماُ- في إيطاليا منذ 2013، حيث ارتدى قمصان كل من إنتر ميلان وبولونيا وإمبولي وجنوى وأخيراً ميلان.

يذكر أن لاكسالت كان قد انضم إلى الروسونيري العام الماضي قادماً من جنوى مقابل 14 مليون يورو، حيث خاض 29 مباراة فقط طوال الموسم، ولا يعتبر جزء من خطط المدرب الجديد ماركو جيامباولو.