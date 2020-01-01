وكيل كوتينيو: قد يبقى في برشلونة، ومصيره يحدد بعد دوري الأبطال

كيا جورابشيان وكيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو يتحدث عن مصيره في برشلونة وبايرن ميونخ عقب انتهاء دوري أبطال أوروبا.

كشف كيا جورابشيان وكيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو عن مفاجأة فيما يتعلق بمصير اللاعب ومستقبله سواء في برشلونة أو بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بها لصالح "توك سبورت" وأوضح خلالها أن اللاعب قد يستمر في صفوف برشلونة.

وقال جورابشيان: "نحن لا نستبعد أي خيار، من الممكن أن يبقى في صفوف برشلونة، ذلك في الأساس كان الخيار الأول قبل أي شيء".

المزيد من الفرق

التونة ونصائح زوجته .. أسرار تألق ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ

وأضاف: "هو يحب الدوري الإنجليزي كثيرًا، لكن على المستوى المادي والأرقام ووضع فيروس كورونا سيكون لهم تأثيرًا واضحًا في مستقبله".

وأكمل: "فيليبي كوتينيو لديه الكثير من الإمكانيات، وأيًا كان ما سيحدث وبعد انتهاء دوري أبطال أوروبا سنجلس سويًا ونتحدث".

وكان كوتينيو قد انتقل من صفوف برشلونة لنظيره بايرن ميونخ في الصيف الماضي في فترة إعارة لمدة موسم واحد فقط.

جدير بالذكر أن كوتينيو كان قد تأكد من عدم تفعيل بايرن ميونخ لخيار الشراء الموجود في عقده مع الفريق ومع برشلونة.