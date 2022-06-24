وكيل فيتوريا يكشف حقيقة التوصل لاتفاق على تدريب الأهلي

مدرب النصر السابق قد يعود للمنطقة العربية

كشف نديم محمود أفزال حقيقة اقتراب موكله روي فيتوريا من العودة إلى المنطقة العربية لتولي مهمة تدريب النادي الأهلي المصري، خاصة مع سيل الأخبار التي تتحدث عن اتفاق وشيك بين الطرفين.

المدرب البرتغالي عمل في المنطقة العربية مع النصر السعودي لمدة عامين تقريبًا قبل أن يرحل في ديسمبر 2020 ويعمل مع سبارتاك موسكو الروسي لمدة 6 أشهر، حيث أقيل من منصبه في ديسمبر 2021.

اقرأ أيضًا | "صمتكم شراكة في الهدم" ... دعوة صريحة للاعبي الأهلي للتمرد على الإدارة

العملاق القاهري أقال مدربه بيتسو موسيماني عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في النهائي وتراجع نتائجه في الدوري المصري، وقد قاده المدرب المساعد سامي قمصان خلال المباريات الأخيرة.

التقارير الصحفية المصرية أكدت وجود مفاوضات بين الأهلي وفيتوريا لكن مع الإشارة إلى صعوبة التوصل لاتفاق في البداية حول التفاصيل المالية، لكن الأيام الأخيرة شهدت شبه انفراجة خاصة مع رغبة ياسين منصور رئيس شركة النادي الأهلي في التعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير وسبق أن حقق إنجازات جيدة في أوروبا.

الوكيل أكد لموقع في الجول المصري عدم التوصل لاتفاق حتى الآن، رافضًا الكشف عن تفاصيل أكثر تخص المفاوضات.

إذ قال "كل ما يثار عن توصلنا لاتفاق مع الأهلي بشأن تدريب الفريق غير صحيح".

أضاف "لم نتوصل لاتفاق مع أحد، لا يمكنني التعليق عن شيء أكثر من ذلك".

يُشار إلى أن فيتوريا قاد النصر لتحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، وقد خاض معه 86 مباراة لم يخسر منها سوى 19 وتعادل في 13 وحقق الفوز في 54.

المدرب كان قريبًا من العمل في الإمارات وكذلك البرازيل لكن دومًا كانت طلباته المالية المرتفعة سببًا في عدم التوصل لاتفاق، حيث يُشاع أنه يطلب الحصول على 4 ملايين يورو سنويًا.