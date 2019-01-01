وكيل فقير السابق يكشف سبب فشل انضمامه لليفربول

تعرف على سر فشل صفقة انضمام فقير إلى ليفربول

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف وكيل أعمال لاعب ريال بيتيس نبيل فقير السابق، جان بارنيس، السبب وراء فشل صفقة انضمام اللاعب إلى ليفربول حينما كان ينشط في صفوف ليون.

فقير رحل عن صفوف ليون في الصيف الماضي منضمًا إلى ريال بيتيس مقابل 20 مليون يورو.

وقال بارنيس في تصريحات إلى قنال بلس الفرنسية: "نبيل كان أولوية في ليفربول وعملت لأربعة أشهر لإتمام الصفقة وجلست مع مدرب الريدز، يورجن كلوب، ورئيس ليون، جان ميشيل أولاس".

وتابع: "كل شيء كان جاهزًا والصفقة كانت على وشك الانتهاء براتب يصل إلى 45 مليون يورو في 5 سنوات".

بارنيس أكد أنّ كل شيء كان جاهزًا للتوقيع إلا أنّ المحامي الخاص به وشقيق زوجته جاء وأنهى الأمر وطلب بدأ المفاوضات من جديد لرغبته في الحصول على عمولة.

واختتم: "كان هناك عاملين لفشل الصفقة، الأول يتعلق بإصابته في الركبة التي جعلته لا يجتاز الكشف الطبي والثانية تلك الدراما التي خلفها شقيق زوجته ولذلك رفض ليفربول الصفقة".

جدير بالذكر أنّ فقير لعب 6 مباريات مع ريال بيتيس وسجل هدفين وصنع واحد.