وكيل فالفيردي: يمكنه اللعب مع بوجبا

نحن نتحدث عن فائز مستقبلي بالكرة الذهبية وفقاً لوكيله..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى خيراردو رابادا وكيل فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، اعتقاده بإمكانية لعب موكله مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وقال الوكيل في تصريحاته:"بوجبا لاعب عظيم. في المستقبل يمكنهما اللعب معاً، ولكن يجب علينا الحذر".

وأضاف:"المستقبل واعد ولكن فيدي يجب أن يحافظ على ليقاقته في الملعب".

وأوضح:"هو يعلم جيداً أنه يملك فرصته ولكن لا يزال عليه مواصلة التطور".

وتابع:"إنه يملك شخصية قوية وأحياناً ما يكون سلوكه المهذب سبباً في عدم وضوح ذلك. لقد أثبت قدراته على الملعب، وهو يعرف متى يتحدث ومتى يصمت".

واختتم:"نحن نتحدث هنا عن فائز مستقبلي بالكرة الذهبية".

يذكر أن الأوروجوياني الواعد قد نال فرصته مع الميرينجي هذا الموسم وتلقى المديح الإعلامي بكثافة في الآونة الأخيرة.