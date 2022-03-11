وكيل صلاح يثير الجدل بعد تصريحات كلوب .. هل اقتربت النهاية؟

شهدت الساعات الماضية الكثير من الجدل حول موقف النجم المصري محمد صلاح من تجديد عقده رفقة فريقه ليفربول.

جاء هذا بعد تصريحات المدير الفني للريدز، يورجن كلوب، التي أكد خلالها أن النادي فعل كل شيء والدور على محمد صلاح.

رد وكيل محمد صلاح رامي عباس بطريقته المعهودة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

وكعادة عباس كان رده غامضًا ولا يحمل أي صيغة مباشرة ضد يورجن كلوب أو ليفربول، واكتفى بالضحك دون أي توضيح.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

ما الذي قاله يورجن كلوب عن عقد صلاح الجديد؟

قال كلوب: "يتوقع صلاح من النادي إظهار الطموح ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك، القرار يعود له في الوقت الحالي وكل شيء على ما يرام من وجهة نظري".

وأضاف:"لم يحدث أي شيء حتى الآن سواء بالتوقيع أو الرفض، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يستمر تعاقده في ليفربول حتى صيف 2023 أي يستطيع الرحيل مجانًا في ظرف عام وثلاثة أشهر تقريبًا.