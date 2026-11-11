"لم اجتمع مع الخواجات بتاتًا" .. وكيل سعد آل موسى يكذب ما يقال بشأن عقده مع الاتحاد

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مشعل السفاعي يحرج مروجي الشائعات..

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لأن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي لا يترك أي شاردة أو واردة تخص من يقعون تحت مظلة وكالته دون توضيح، فقد كذب كل ما يتردد حاليًا بشأن مدافع الاتحاد سعد آل موسى.

ما القصة؟

المدافع صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده بيناير المقبل، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ جديد دون الرجوع للاتحاد، على أن ينتقل له مجانًا في صيف 2027.

أمام هذا الموقف، زعم البعض أن شركة الاتحاد قدمت عرضًا لآل موسى، لكن اللاعب لم يرد على المسؤولين بعد .. وهو ما كشف مشعل السفاعي مدى حقيقته!

وكيل سعد آل موسى ينفي

أكد مشعل السفاعي أن شركة نادي الاتحاد لم تقدم أي عرض لسعد آل موسى خلال الفترة الماضية، حاسمًا الجدل بكتابة عبر حسابه على منصة "إكس" بوضوح: "الكابتن لم يرده أي عرض حتى اللحظة".

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أحد مروجي مزاعم تقديم الاتحاد عرض لتجديد عقد المدافع، سأل السفاعي عن كواليس اجتماعه بإدارة النادي أو ما لقبهم بـ"الخواجات" خلال الأسبوع الماضي.

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الوكيل نفى أيضًا اجتماعه مع أي المسؤولين، معلقًا: "لا زلت مُصرًا على رأيك ألا يكون حديثك صحيحًا، طيب خذ العلم الأكيد .. لم اجتمع مع الخواجات مثل ما اسميتهم بتاتًا ولا حتى أي شخص من الإدارة الرياضية".

ظهور محدود لسعد آل موسى

في الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الألماني ينز فيسينج، يحظى سعد آل موسى بظهور محدود في مباريات الاتحاد، إذ لم يشارك سوى في خمس مباريات فقط بمختلف البطولات بواقع 334 دقيقة.

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هذا الظهور المحدود يأتي على إثر غيابه عن الجولات الأولى، في ظل تعرضه لإصابة بكسر في الكاحل في نوفمبر 2025، ما أبعده عن الملاعب لمدة عشرة أشهر.