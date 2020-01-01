وكيل ساني: رحيله اقترب وقد ينضم لنادٍ آخر غير بايرن ميونخ

الدولي الألماني ربما يقضي الأسابيع الأخيرة مع مانشستر سيتي

كشف دامير سمولجان وكيل أعمال الجناح الألماني ليروي ساني، عن وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ وبعض الأندية الأخرى لضمه هذا الصيف.

ساني يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده مع مانشستر سيتي، وسط توقف محادثات التجديد مع النادي الإنجليزي، رغم رغبة بيب جوارديولا مدرب الفريق في الحفاظ على خدماته.

تعثر المفاوضات بين الطرفين، جعل بايرن يعاود الاهتمام بساني مرة أخرى بعدما قام بمحاولة فاشلة الصيف الماضي، وكذلك أكدت بعض التقارير الصحفية رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب.

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وكيله قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"هناك محادثات تجمعنا الآن مع مانشستر سيتي حول الخطوة القادمة، اهتمام بايرن ميونخ به ليس سراً، ولكن هناك بعض الأندية الكبيرة التي تريد ضمه".

وأضاف:"بايرن هو الفريق الوحيد داخل ألمانيا الذي يمكن لساني الانضمام له، حيث يمتلك النادي كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أحلامه في الفوز بدوري أبطال أوروبا".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ24 سنة ابتعد عن الملاعب منذ بداية الموسم بسبب إصابة قوية وجراحة في الركبة، قبل عودته مرة أخرى لكنه لم يظهر بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.