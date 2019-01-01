وكيل راكيتيتش يستبعد رحيله عن برشلونة

اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لا يفكر في مغادرة برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف وكيل اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش عن عدم وجود أي نية لدى اللاعب لمغادرة فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويشارك راكيتيتش مع برشلونة منذ أربعة مواسم ونصف، أحرز خلالها 34 هدفًا في 264 مباراة في مختلف المسابقات.

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وكان النادي الكتالوني قد تقدم بعرض جديد للاعب البالغ من العمر 30 عامًا لتمديد عقده الحالي الذي سينتهي في صيف عام 2021.

وقال أرتورو كاناليس وكيل راكيتيتش في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "من المستحيل مغادرة راكيتيتش لإسبانيا في الصيف المقبل".

يذكر أن راكيتيتش الذي كان قد توج بوصافة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب كرواتيا الصيف الماضي، كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لفريق باريس سان جيرمان وانتر ميلان في الشهور الماضية.