وكيل ديمبيلي : برشلونة هددونا بتجميده ولن نرضخ لهم !

كشف موسى سيسوكو وكيل أعمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، عن وجود تهديدات من إدارة برشلونة للاعب في حالة عدم تجديد عقده مع النادي.

سيصبح جناح بوروسيا دورتموند السابق لاعبًا حرًا في شهر يونيو القادم، إذا لم يوقع على عقد جديد مع برشلونة.

ويشير الوضع الحالي إلى تباعد وجهات النظر بين الطرفين، ليصبح الرحيل هو الخيار الأقرب، وسط اهتمام من نيوكاسل يونايتد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بضم اللاعب.

ومن جانبه قال وكيل ديمبيلي في تصريحات لشبكة "RMC":"لسنا هنا من أجل إثارة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في الحقيقة، نعم، لدينا طلبات ملحة".

وأضاف:"أظهرنا بالفعل أن مسيرة ديمبيلي لا تعتمد على المال فقط، لذا، إذا أراد برشلونة التفاوض لكان بإمكانهم الجلوس على الطاولة معنا".

واستكمل:"لا يوجد أي نقاش، باستثناء بعض التهديدات بعدم اللعب في حالة عدم التجديد، وهذا غير مقبول وسنحافظ على حقوق اللاعب لو لزم الأمر".

واختتم سيسوكو حديثه:"إنها خطوة ضغط لا تنجح مع أشخاص مثلنا، ربما يمكنها العمل مع وكلاء لديهم أصدقاء في برشلونة، هذه ليست حالتي، أنا هنا للدفاع عن مصالح لاعبي فقط".

يذكر أن ديمبيلي البالغ من العمر 24 سنة شارك في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.

اقرأ أيضًا ..