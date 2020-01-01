وكيل ديبالا يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا

وسط أنباء رحيله للدوري الإسباني أو الإنجليزي

كشف جورج أنتون وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، عن موقف اللاعب من الرحيل أو البقاء مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل ديبالا، ورغبة يوفنتوس في التخلص منه هذا الصيف، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب بالنادي.

العديد من الأندية ارتبطت بضم اللاعب، أبرزها مانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد وبرشلونة، والآن خرج وكيله ليحسم الجدل.

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وقال في تصريحات صحفية:"قرأت كل القصص التي انتشرت بالصحف وجميعها غير صحيحة، ديبالا يشعر بسعادة كبيرة في يوفنتوس".

وأضاف:"نحن الآن نعمل على اتفاق جديد من أجل استمراره لفترة أطول مع النادي، بطريقتنا الطبيعية التي نتعامل بها مع كل موقف".

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يذكر أن ديبالا ظهر بمستوى مميز مع يوفنتوس هذا الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد تألقه ومساهمته في فوز الفريق باللقب.

وبخروج وكيله للحديث عن التوقيع على عقد جديد، ينهي بذلك الجدل حول رغبة المدرب الجديد أندريا بيرلو في التخلص منه.