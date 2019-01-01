وكيل دنكان يتهم ليفربول بتدمير اللاعب .. والنادي يرد سريعًا

معركة في العالم الافتراضي بين ابن عم جيرارد ونادي ليفربول

أطلق وكيل أعمال مهاجم ليفربول اليافع بوبي دنكان العنان لنفسه، متهمًا إدارة الريدز بتعمد تدمير مسيرة صاحب الـ20 عامًا، وذلك في بيان نشره عبر منصته على موقع "فيسبوك".



وقال في بيانه "هناك أشياء كثيرة قيلت في الأسابيع الماضية بشأن مستقبل بوبي دنكان مع ليفربول، لكن اليوم الأربعاء كان بمثابة القشة الأخيرة في سلوك وطريقة تعامل المدير الرياضي مايكل إدواردز، بعد انتهاء الموسم الماضي، اتفقنا مع مدير الأكاديمية إليكس إنجليثورب على تقديم عرض للنادي من أجل خروج اللاعب".

وأضاب "بالنسبة للاعب ليست لديه خبرة مع الفريق الأول، لم تكن هناك أندية مستعدة على دفع رسوم كبيرة للتعاقد معه، مع ذلك عثرنا على فرصة إعارة مع خيار الشراء بمبلغ 1.5 مليون، وهو مبلغ أكثر من رائع للنادي في لاعب لم يلمس الكرة مع الفريق الأول".

"بالنسبة للاعب الذي يتمتع بخبرة صفر في الفريق الأول ، لم تكن أي أندية على استعداد لدفع رسوم معقولة تمامًا للاعب الذي حصل عليه مقابل 200،000 جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

وبعد فاصل من الانتقادات اللاذعة في المدير الرياضي، أشار إن اللاعب لم يخرج من غرفته في آخر 4 أيام، لشعوره بخيبة أمل مما يحدث معه، قائلاً بيانه "بوبي لم يغادر غرفته لمدة 4 أيام وين يعود إلى ليفربول مرة أخرى، الشيء المهم بالنسبة لنا صحته وسلامته العقلية".

وختم حديثه في هذه الجزئية "لقد ظهرت نوايا ليفربول، بل وصلت لحد التعهد في رسالة مكتوبة أنهم سيعاقبونه ويجبروه على البقاء حتى يناير وما بعد كدرس، وهذا ليس سلوكًا محترمًا من نادٍ له تاريخ مثل ليفربول وواحد من أعظم لاعبيه مثل ستيفن جيرارد وهو ابن عمي، من المحزن حقًا أن يتسبب ليفربول في تخوف وتدمير حياة شاب مثل بوبي".

جابرييل خيسوس⭐️

جواو فيليكس💎

كيليان مبابي🦸‍♂️



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بنفس الطريقة، رد سريعًا ليفربول على ابن عم جيرار ببيان آخر ، مفاده باختصار شديد أن ما قاله وكيل اللاعب ليس له أساس من الصحة.

وجاء في بيان النادي "نادي ليفربول يدرك الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تصدرت وسائل الإعلام فيما يخص لاعبننا، نظرًا لأن مصلحة اللاعب المعني لا تسير كما يريد، لجأ للبيان الملتهبة والخطاب غير الدقيق، ولن نعلق أكثر من ذلك، إلا أننا سنواصل جهودنا للعمل بشكل صحيح وإيجاد حلاً يرضي كل الأطراف".